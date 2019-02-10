الدكتور وسام الذنون يلخص المنافع والمضار النفسية عند العمل في اكثر من وظيفة

2019/02/10 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان تعمل في اكثر من وظيفة في وقت واحد له محاسنه الكبيرة كما ان له مساوئه ايضاً، خاصة إذا ما كان الاختصاص متماثلاً فيهم، فأنت احياناً ستعامَل كعميل مزدوج، او ستعامَل كخبير، كما انك ستعاني من تناقضات في الولاء، والآراء، إن لم تكن قادراً على الموازنة بينها فانت ستعاني الكثير، وكوني اعمل في اكثر من مكان بسبب اختصاصي: المستشفى الحكومي، والعيادة الخاصة، ومنظمتان طبيتان، فقد عانيت لفترة قبل ان تتراكم لدي خبرة التعامل مع هذا الضغط الكبير، وأود هنا ان اقدم بعضا من هذه الخبرة كنصائح لمن يعمل، او يود ان يعمل، في اكثر من وظيفة، مستعيناً بخبرتي في هذا المجال وكذلك بعض المصادر التي اطلعت عليها لمساعدتي.لنبدأ اولاً بالتعرف على منافع العمل في اكثر من وظيفة:.1- الحصول على مال اكثر، مع ضمان استمرارية الحصول عليه في حال توقفنا عن احدى الوظائف.2- زيادة شبكة معارفك، وبالتالي ربما زيادة الفرص في الحصول على عمل جديد افضل.3- تجربة عمل جديد توده من غير المغامرة بفقدان عملك الأصلي الذي يوفر لك المعيشة.4- زيادة خبراتك من خلال العمل في وظيفة ثانية توفر لك خبرة مهمة في انجاز وظيفتك الأساسية.مخاطر العمل في اكثر من وظيفة.1- العمل لفترة طويلة سيكون على حساب راحتك وصحتك ووقت عائلتك واصدقائك.2- قد تواجهك مشاكل قانونية في وظيفتك الأولى في حال عدم الموافقة على قيامك بأداء وظيفة ثانية.3- قد تجبر للخضوع الى شروط مسؤولي الوظيفة الأولى في اختيار وظيفتك الثانية، مثل عدم العمل لمؤسسة منافسة والحفاظ على السرية، وغيرها.4- ستشعر بعلامات عدم الاهتمام والتشتت في كلا الوظيفتين او احداهما، اما بسبب التعب او الملل او المقارنة بينهما او فقدان الكثير من المعلومات عما يجري في المؤسسة في حال العمل الجزئي فيها لتغيبك في كثير من الأوقات.نصائح.1- اختر كوظيفة ثانية ما تحتاج اليه حقاً على المدى القصير او الطويل، مثل مال اكثر او خبرة مفيدة، او سيرة ذاتية وظيفية اقوى.2- حافظ على توازنك وانت تعمل ضمن قوانين مختلفة، محاولاً عدم انتقاد ما لا يعجبك في احدى الوظيفتين ومقارنته بالأخرى، فلكل مؤسسة نظامها الخاص بها.3- حافظ على سرية المعلومات التي تتوفر لديك من أي منهما وعدم افشاءها في المؤسسة الأخرى.4- حاول اظهار الولاء والاهتمام خلال عملك في كل منهما على حدا.5- اظهر الاهتمام لزملائك في المؤسستين وحافظ على قوة علاقاتك معهم.6- تعلم تنظيم وقتك بالشكل الذي يوفر لك الفرصة للاستمتاع والراحة والمشاركة العائلية والاجتماعية.7- تعلم متى يجب ان تنسحب من احدى وظائفك، خاصة اذا ما تأثرت صحتك او مسؤولياتك وعلاقاتك الاجتماعية.واجعل انسحابك منها بشكل يحافظ على حسن علاقاتك مع مؤسستك، للحصول على توصية جيدة وفرصة للعودة عند الحاجة.8- استعمل خبراتك التي تتحصل عليها من العمل في اكثر من مؤسسة لتطوير عملك ومؤسستك من غير القيام بانتقادات او مقارنات واضحة.الدكتور وسام الذنون

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