2019/02/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مجلة “National Interest” الأمريكية، أن سوريا تسلمت مهمات قتالية، في يتعلق بمنظومة الدفاع الروسية “إس300″، مما سيشكل تهديدا خطيرا لسلاح “الجو الإسرائيلي”.وذكرت المجلة المتخصصة في شؤون الأمن والدفاع، أن “نشر النظام الصاروخي الدفاعي الجديد سيستخدم لممارسة الضغط على الكيان الصهيوني في محادثات التسوية السورية”، لافتًا إلى أن “الصور التي التقطها القمر الصناعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلة أمريكية: سوريا تسلمت مهمات قتالية في يتعلق بمنظومة الدفاع الروسية “إس300” alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلة أمريكية: سوريا تسلمت مهمات قتالية في يتعلق بمنظومة الدفاع الروسية “إس300”) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلة أمريكية: سوريا تسلمت مهمات قتالية في يتعلق بمنظومة الدفاع الروسية “إس300”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).