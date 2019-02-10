ظريف: مؤتمر “وارسو” محكوم بالفشل قبل انعقاده

2019/02/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن مؤتمر وارسو الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة والمزمع عقده قريبًا بهدف تحشيد الرأي العام الدولي ضد إيران، مني بالفشل قبل أن يبدأ عمليًا.وقال ظريف، أن “واشنطن سعت كثيرًا في سبيل عقد مؤتمر وارسو والتركيز من خلالها على الجمهورية الإسلامية، لكنها تراجعت مؤخرًا عن هذا الموقف […]

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