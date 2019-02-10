الصين.. إجبار أقلية الإيغور على أكل الخنزير وشرب الخمر

2019/02/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سكان من أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية (شنغيانغ) أقصى غربي الصين إنهم مجبرون على تناول لحم الخنزير وشرب الخمر، خلال عطلة رأس

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