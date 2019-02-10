بعد إبادتهم للروهينغا.. الصراع يدب بين بوذيي ميانمار

2019/02/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وول ستريت جورنال إن الصراع بدأ يدب في أوساط البوذيين أنفسهم الذين شنوا عام 2017 حملة إبادة وتشريد بحق الأقلية المسلمة

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