نهاية اليهود بأوروبا.. هل إسرائيل هي الحل؟

2019/02/10 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن عالم الاجتماع داني تروم أصدر كتابا “مقلقا” تناول فيه نهاية اليهودية في أوروبا، وقال فيه إن معاداة

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