السفير التركي لـ'الغد برس': 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع العراق

2019/02/10 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسأعلن السفير التركي في العراق فاتح يلدز، اليوم الأحد، حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق خلال العام 2018 وصل 13 مليار دولار، مبينا ان تركيا تعمل على فتح منافذ حدودية جديدة.وقال يلدز في تصريح لـ"الغد برس"، ان "حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق خلال العام الماضي 2018 وصل 13 مليار دولار"، موضحا ان "هناك نزل المستوى التصدير وصعد مستوى الاستيراد من العراق الى تركيا من خلال تصدير البترول الى تركيا".واشار الى ان "البلدين يسعون لزيادة حجم التبادل التجاري خصوصا بعد رفع المعوقات ومنها الازدواج الضريبي ونقاط السيطرة الضريبية الداخلية"، لافتا إلى ان "تركيا تعمل على فتح منافذ حدودية جديدة وهذه المنافذ مهمة من الناحية التجارية والاستثمارية".واضاف ان "تأخير فتحها يتعلق بالحكومة العراقية واتفاقها مع حكومة الاقليم"، مبينا ان "تقدم الحوار بين حكومتي المركز والاقليم سينعكس لتفاهم مع تركيا".

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