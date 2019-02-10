يونيسف تطالب إنهاء عنف الإحتلال ضد الأطفال في فلسطين

2019/02/10 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بإنهاء استهداف الأطفال في فلسطين، بعد يوم من استشهاد طفلين في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي.وفي بيان نشرته "يونيسف"على

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