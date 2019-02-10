تسليم متهم ماليزي مطلوب للسلطات القطرية وفق اتفاقية الرياض

2019/02/10 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة الاتحادية اليوم الاحد، قراراً بتسليم متهم ماليزي الجنسية إلى السلطات القطرية كونه مطلوبا لهم

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