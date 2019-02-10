عراقي يحقق انجازا في المانيا ويفوز باربع جوائز

2019/02/10 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الجيزاني لـ /ألغدير/، ان "الجوائز استلمتها يوم امس السبت وهي اختتام لجوائز عام 2018، مشيرا الى انه حصل على المركز الاول في الانتيرنة، والمركز الاول في الاكستيرنة، وحصل على افضل صورة في عام 2018، والجائزة الفضية لكافة الصحف الالمانية ".واهدى الجيزاني جوائزه الى "بلدي العراق الجميل بصورة خاصة، والى كافة العالم العربي بصورة عامة ".انتهى ..م ف

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