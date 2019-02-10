2019/02/10 | 15:53

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صالح يؤكد على ضرورة حرية واستقلال العمل الاعلامي

العراقسياسة

صالح يؤكد على ضرورة حرية واستقلال العمل الاعلامي

الأحد 10 فبراير 2019 - 15:32

برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ضرورة ضمان حرية واستقلال العمل الاعلامي لتعزيز ادائه بموضوعية ومهنية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه إن الرئيس صالح "استقبل في قصر السلام، ببغداد، اليوم، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي ورئيس واعضاء مجلس الامناء".



وأكد صالح ، بحسب البيان، على "اشاعة المفاهيم الديمقراطية وتعزيزها في حرية الرأي والتعبير وفق معايير بناءة ومنضبطة"، مشدداً ضرورة ان "تنتهج وسائل الاعلام خطاباً وطنياً ومهنياً يرسخ ثقافة التسامح بين العراقيين ويتصدى للاعلام المغرض الذي يحاول التأثير على وحدة شعبنا وصموده".



وثمن الرئيس "الدور الكبير للاعلام الوطني في التصدي للافكار التكفيرية التي سوقتها عصابات داعش واسهامه في نقل بطولات قواتنا الامنية وانتصاراتها على التنظيمات الارهابية".



كما شدد رئيس الجمهورية على "اهمية تقديم خدمة اتصالات ذات جودة عالية تخدم اكبر شريحة ممكنة في المجمتع".



وبحسب البيان، فقد "استعرض الوفد جهود الهيئة في تاسيس خطاب اعلامي وفق لوائح وضوابط مهنية وارساء قواعد لتنظيم عمل الاتصالات وتطوير آلياته"، مثمناً دعم رئيس الجمهورية "لجهود الهيئة وحرصه على متابعة عمل الاعلام والاتصالات".



انتهى .



م ك

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