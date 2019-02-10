هواوي تصدر نسخة جديدة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي

2019/02/10 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يقضي الكثير من الأشخاص وقتهم باستخدام الهواتف الذكية أينما تواجدوا وتنقلوا, ومن المرجح أن تعتقد ان استخدام التطبيقات يزداد يوما بعد يوم، لكن هذا ليس صحيحاً, فبحسب معلومات نشرها ComScore في عام 2016، أكثر من نصف مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة يمتنعوا عن تنزيل التطبيقات حتى انها بلغت صفر في الشهر الواحد.[…]

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