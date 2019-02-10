العمالة الأجنبية والبطالة العراقية

2019/02/10 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ثامر الحجامي… صار معتادا عند ذهابنا إلى المولات والأسواق العراقية، أن ترى عمالا أجانب من دول مختلفة، لا سيما من جنوب شرق آسيا، يستقبلونك بإبتسامة عريضة، ولهجة تثير الضحك، يقومون بالعمل في هذه الأسواق، ناهيك عن المطاعم والفنادق، إضافة الى نسبتهم الكبيرة في الشركات الأجنبية العاملة في العراق.تؤكد المصادر الرسمية العراقية، أن […]

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