السيسي: هناك ضرورة لتعاون أوثق لمكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية

2019/02/10 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن هناك ضرورة لتعاون أوثق لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي يظل سرطاناً خبيثاً يسعى للتغلغل في أجساد الأوطان الأفريقية، ويهاجم مفاصل الدولة الوطنية، ويختطف أحلام الشعوب وأبناءها.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، أن مكافحة الإرهاب بشكل شامل تتطلب تحديد داعميه ومموليه، ومواجهتهم سويا في إطار جماعي وكاشف، وبالرغم من صعوبة تلك المعركة وتعقيدها، إلا أنها تظل هي الطريق الأمثل لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.

وأكد السيسي، أن مصر ستواصل العمل على الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وإعادة الإعمار والتنمية في القارة، قائلا: «ينبغي تكثيف تعاوننا العلمي للاستفادة من قُدرات القارة الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة».

وطالب السيسي مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية، بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.

وأعلن السيسي، عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة لعام 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع بها قادة الدول، والرأي، بهدف بحث آفاق الربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام بما يصنع فارق في حياة الشعوب.

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