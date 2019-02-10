محلل: إنشاء أول ميناء جاف في 6 أكتوبر للتخفيف على ميناء الإسكندرية والدخلية في مصر

2019/02/10 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية عن تنافس 3 تحالفات لشركات عالمية من ألمانيا وسنغافورة والهند والإمارات ومصر، للفوز بعقد إنشاء ميناء جاف لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والمتوقع أن تصل استثماراته لأكثر من 100 مليون دولار.

وقال المحلل الاقتصادي، حمدي الجمل، إن “إنشاء الميناء في مدينة 6 أكتوبر بهدف التخفيف على مينائي اسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى استيعاب المواد الموجودة في المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر، كذلك يأتي هذا المشروع في إطار اتجاه الدولة المصرية إلى الشراكة مع القطاع الخاص”.

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