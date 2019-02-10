روسيا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن فنزويلا

2019/02/10 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدت روسيا مشروع قرار خاصاً بها لمجلس الأمن الدولي بشأن فنزويلا، تنديداً بالتدخل بالشؤون الداخلية لفنزويلا وبالتهديدات باستخدام القوة ضد الأخيرة، هذا ماقاله مصدر دبلوماسي مطلع.وقال المصدر، "يندد المشروع بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وبالتهديدات باستخدام القوة ضد الأخيرة".

وكانت طرحت واشنطن في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا.



وينص المشروع الأميركي على أن يبدي مجلس الأمن تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديموقراطيا في فنزويلا.

تحرير: عامر الشيباني

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