2019/02/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد, عن وجود ارتفاع كبير في نسبة وطبيعة تعاطي المخدرات في محافظة صلاح الدين.ونقل المرصد في تقرير أطلعت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين.. ارتفاع كبير في تعاطي المخدرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين.. ارتفاع كبير في تعاطي المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).