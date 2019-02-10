40 عاما على الثورة .. الاستقلال ثمرة تستحق العناء

2019/02/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ثمة فرق بين أن يقول الرئيس الاميركي دونالد ترامب سنركع الايرانيين بالعقوبات فينتفض الايرانيون كبيرهم وصغيرهم عليه ويقولون له خسأت، وبين أن يقول سنحلب

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