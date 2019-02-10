لواء ابو الفضل العباس يلوح بـ”ثورة 2019″ في حال عدم اطلاق سراح أوس الخفاجي

2019/02/10 | 16:24

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متابعة-عراق برس-10شباط/ فبراير: هدد لواء ”أبي الفضل العباس“بثورة واسعة ضد هيئة الحشد الشعبي، في حال عدم إطلاق سراح قائده ”أوس الخفاجي“، الذي اعتقل قبل 3 ايام إثر توجيهه انتقادات إلى إيران على خلفية مقتل الروائي حسن مشذوب في محافظة كربلاء.

وقال حسين الشمري، وهو متحدث باسم اللواء في حديث لموقع ”ناس“ العراقي، إنّه ”في حال أصرت مديرية أمن الحشد الشبعي، على إبعاد لواء ابي فضل العباس واعتباره تشكيلًا غير رسمي، سنقوم بثورة 2019، على غرار ثورة العشرين، ضد هيئة الحشد الشعبي“، مشيرًا إلى أنّ ”مقاتلي لواء أبي الفضل قدموا تضحيات كبيرة في سوريا ومناطق غرب العراق في المعارك ضد تنظيم داعش“.

يأتي ذلك بعد يومين على إمهال قبيلة ”خفاجة“ العراقية، الحكومة الاتحادية 24 ساعة لإطلاق سراح الخفاجي، زعيم فصيل ”أبو الفضل العباس“.

وأضاف الشمري، أن ”هناك تجمعًا كبيرًا لشيوخ ووجهاء بني خفاجة وقبائل أخرى من العراق، عُقدَ ، امس السبت ، في مقر اللواء، وسط بغداد، بانتظار رد مديرية أمن الحشد الشعبي، على العملية التي اطلقتها قبل يومين ضدنا“.

وتزخر العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى بمئات المقرات التابعة لفصائل مسلحة بعلم الحكومة العراقية والحشد الشعبي، لكن خلال الفترة الماضية لم تسجل حالة اغلاق أي مقر، أو اعتقال قيادات ادعت انتماءها للحشد الشعبي، وهو ما يرجح فرضية أن سبب اعتقال الخفاجي؛ جاء بسبب انتقاداته لإيران والموالين لها في العراق، إثر اغتيال الروائي علاء مشذوب.

وبحسب بيان الحشد الشعبي، فإن ”قوة تابعة لها أغلقت مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد في منطقة الكرادة، من ضمنها مقر أبي الفضل العباس، التابع لأوس الخفاجي“.

وأضاف البيان، الذي صدر، مساء الخميس الماضي ، أنّ ”القوة الأمنية حاولت إغلاق مقر الخفاجي غير القانوني، لكن الموجودين هناك حاولوا منع ذلك، فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم“.

وبرز لواء أبي الفضل العباس بشكل رسمي عام 2012، إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقاتل تنظيم داعش والجماعات المسلحة هناك، لكنه انسحب بعد ذلك إلى العراق، وانخرط في صفوف الحشد الشعبي.



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