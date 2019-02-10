عبد المهدي: الحكومة تعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد

2019/02/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ان الحكومة تعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام.وقال عبد المهدي خلال ترؤسه اليوم اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في بيان نقله مكتبه الاعلامي وتلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الحكومة تعوّل كثيرا على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم، وانها تستمع لجميع الآراء لتشكيل المجلس وهي تكمل بعضها واصبحت نمط حياة نتفاعل معه بكل إيجابية".

واضاف عبد المهدي، ان "مهمة المجلس هي التنسيق بين الهيئات الرقابية لتسريع الجهود واختصار الوقت من اجل تحقيق الأهداف، ولا يتضمن عمل المجلس اية نفقات او هياكل اضافية بل يعتمد على عمل المؤسسات القائمة وامكاناتها".

وتابع المكتب، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الملفات المعروضة من الجهات الرقابية والقضائية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، الى جانب تحديد آليات عمل المفتشين العامين".

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