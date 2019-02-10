2019/02/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو – سنجار بعد مرور اشهر على تحريرهم من قبضة تنظيم داعش وبقائهم في سوريا بسبب اغلاق المعابر الحدودية، تمكن 12 مختطفا ايزيديا من الوصول الى سنجار والتقوا بذويهم مرة اخرى بعد فراق دام لاكثر من اربعة اعوام.وصل المختطفون الايزيديون الى سنجار من خلال المعبر الحدودي الرابط بين العراق وسوريا من جهة محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول 12 مختطفا ايزيديا في سوريا الى سنجار كركوك ناو.

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