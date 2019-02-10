2019/02/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوران محمد – هاوري ازاد لم يتم التوصل لأي اتفاق بين وزارتي الدفاع العراقية والبيشمركة بحكومة اقليم كوردستان، بشأن إدارة الملف الأمني في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، لكن الجانبين اتفقا على تشكل لجان مشتركة وإجراء زيارات ميدانية لتلك المناطق بهدف الاطلاع على الوضع الأمني ومخاطر بقايا مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.إثارة الملف الأمني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل مباحثات عودة البيشمركة الى كركوك وباقي المناطق المناطق المتنازع عليها كركوك ناو.

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