بالصور : خسائر فادحة لشركة استثمارية بسبب مياه المجاري في الناصرية

2019/02/10 | 16:26

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شركة كلينكو الاستثمارية لتدوير النفايات في الناصرية عن تكبدها خسائر فادحة بسبب غرق موقعها بمياه المجاري .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شركة كلينكو الاستثمارية لتدوير النفايات في الناصرية عن تكبدها خسائر فادحة بسبب غرق موقعها بمياه المجاري .وقال وكيل الشركة في ذي قار محمد كامل لشبكة اخبار الناصرية ، ان مقر الشركة في الناصرية تعرض ليل الخميس الماضي الى الغرق بمياه المجاري ، ما تسبب بخسائر فادحة في المكائن والمعدات الثقيلة .واتهم كامل مديرية المجاري بالتسبب بهذه الخسائر بعد ان اهملت مناشدات الشركة سابقا في وضع حال لازمة مياه المجاري قرب المعمل ، مطالبا المسؤولين بالتدخل وانقاذ المشروع .انتهى،ت ع ح.

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