2019/02/10 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wZ28CkAaL64

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السودان| حملات لتشجيع العودة الطوعية للنازحين بعد اتفاق السلام) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السودان| حملات لتشجيع العودة الطوعية للنازحين بعد اتفاق السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).