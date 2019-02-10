2019/02/10 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو – نينوى أعلن وزير الأعمار والإسكان من الموصل عن الانتهاء من أعمار الجسور فيها خلال نهاية هذا العام ومطلع العام المقبل، بنكين ريكاني وخلال زيارته الأولى لنينوى منذ توليه المنصب التقى برئيس مجلس المحافظة وعدد من الاعضاء.وقال ريكاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الجهات المعنية في نينوى، إن ” زيارتنا للمحافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الاعمار: الانتهاء من اعمار جميع جسور الموصل سيكون نهاية هذا العام ومطلع المقبل كركوك ناو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاعمار: الانتهاء من اعمار جميع جسور الموصل سيكون نهاية هذا العام ومطلع المقبل) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاعمار: الانتهاء من اعمار جميع جسور الموصل سيكون نهاية هذا العام ومطلع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).