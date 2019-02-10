وزير المالية يبحث مع وزيرة السياحة الأردنية تسهيل دخول العراقيين الراغبين بالعلاج في الاردن

2019/02/10 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير المالية فؤاد حسين، خلال لقائه مجد شويكة وزيرة السياحة والاثار في المملكة الاردنية الهاشمية، اليوم الأحد، تسهيل دخول العراقيين الراغبين بالعلاج في الاردن.

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