2019/02/10 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي رفيع، اليوم الأحد، بأن فالح الفياض ما يزال المرشح الأوحد لوزارة الداخلية الشاغرة، مبينا ان تحالف "البناء" يقود حراكاً لإقناع المعترضين على استيزاره للوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ'الغد برس': الفياض ما يزال المرشح الأوحد للداخلية والبناء يتحرك لاقناع معارضيه ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ'الغد برس': الفياض ما يزال المرشح الأوحد للداخلية والبناء يتحرك لاقناع معارضيه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).