العمل تبحث مع الادعاء العام تفعيل قوانين حماية الاسرة وتعتزم انشاء خط طارئ للاطفال

2019/02/10 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، اليوم الاحد، مع رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي تفعيل القوانين الخاصة بحماية الاسرة والطفل.

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