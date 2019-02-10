العامري يهدد

2019/02/10 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ شن زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، هجوما حادا على التواجد الأمريكي في العراق، لافتا إلى أن ما يذكر عن انتشار وتجوال بين المدن لهذه القوات كله "شائعات".وقال العامري في تصريح له إن "القوات الأمريكية أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية، وكل ما يرد بهذا الخصوص عبارة عن أكاذيب وشائعات".وأضاف "قطعا لن نسمح بأي تواجد بري أو قواعد جوية أمريكية بالعراق وسنقرر بالبرلمان ذلك، لكن لا نمانع إذا بقي عدد من المستشارين لأغراض التدريب، وهذا تقرره الحكومة العراقية".

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