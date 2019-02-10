إرسال قوات عسكرية الى الحدود مع سوريا.. والعمليات المشتركة توضح

2019/02/10 | 16:33

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد (10 شباط 2019)، الإطاحة بـ ’’إرهابي’’ مثل حلقة الوصل مع الارهابيين في قرية كنعوص، بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه "بعملية استخبارية نو

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت قيادة شرطة النجدة والدوريات في محافظة كربلاء، الاحد (10 شباط 2019)، تحرير طفلة مختطفة والقبض على خاطفها في المحافظة، فيما القت القبض على أحد السراق متلبساً بالجرم المشهود.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت (9 شباط 2019)، بمقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بالقرب من منزله ضمن منطقة النهر

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