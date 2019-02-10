كوردستان تطلق حملة لمصادرة السلاح غير المرخص: سيتم طواعية وعنوة

2019/02/10 | 16:38

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شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، إطلاق حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة وتسليمها لوزارة البيشمركة.



وانجاز ذلك خلال مدة ستة اشهر.وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة بتاريخ اليوم، فإنها ستباشر بمصادرة "جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة غير المرخصة داخل مراكز المحافظات والأقضية والنواحي من خلال تسليمها طواعية أو مصادرتها عنوة".وأضافت أن "مراكز الشرطة والآسايش ستتولى جمع الأسلحة، ومن ثم سيتم تسليمها لوزارة البيشمركة عبر لجنة خاصة وفقاً للقانون".ودعت الوزارة في الوثيقة الأشخاص الذي يحملون مسدسات وأسلحة "الكلاشينكوف" غير المرخصة إلى "مراجعة مراكز جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للحصول على رخصة".

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