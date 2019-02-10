بعد تداول بيان يهدد باستهداف الأميركان عسكرياً: كتائب الإمام علي تنفي وتوضّح

2019/02/10 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفى المتحدث الرسمي لحركة العراق الإسلامية –كتائب الإمام علي سابقاً- أياد الربيعي، الأحد، إصدار الحركة تهديداً باستهداف القوات الاميركية في العراق، مؤكداً ان الحركة تحوّلت بشكل كامل إلى العمل السياسي.وقال الربيعي، في حديث لـ “ناس” (10 شباط 2019) تعليقاً على تداول مقطع فيديوي في مواقع التواصل الاجتماعي يحمل شعار كتائب […]

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