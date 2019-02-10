مراسل الغد: دعوات ومبادرات سودانية لتشكيل حكومة انتقالية

2019/02/10 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد، بأن تجمع نقابات المهنيين وقوى سياسية معارضة أخرى، دعت لتظاهرة في مدينة أم درمان، تضامنا مع المعتقلات من النساء.

وتزامن هذا مع إطلاق جهاز الأمن والمخابرات السوداني، سراح عدد من الصحفيين، الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وذلك إنفاذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير.

ويأتي هذا بينما دعا عدد من أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة طارئة حول استخدام الحكومة للقوة ضد المحتجين.

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