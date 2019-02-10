2019/02/10 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 54wyTg4ivM0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماء البصرة: الشركة الصينية قامت بعدة زيارات لمحطة (الار زيرو) تحضيراً لانشاء محطة للتصفية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماء البصرة: الشركة الصينية قامت بعدة زيارات لمحطة (الار زيرو) تحضيراً لانشاء محطة للتصفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).