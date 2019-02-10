الصحة النيابية: شركات الاتصال تخرق ضوابط البث وتسببت بإصابات سرطانية

2019/02/10 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأحد، عن تسجيل إصابات سرطانية نتيجة بث أبراج الاتصالات ترددات فوق الحد المسموح به، داعية الحكومة الى فرض غرامات مالية على أصحاب شركات الاتصال وتحويلها لمرضى السرطان.وقالت عضو اللجنة منال المسلماوي لـ/ المعلومة/ إن “شركات الاتصال لديها محددات عالمية ببث الترددات لمنع الإصابات السرطانية خاصة في […]

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