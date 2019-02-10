عودة 888 لاجئا سوريا إلى وطنهم من الاردن ولبنان

2019/02/10 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين اليوم الأحد، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية عاد حوالي 900 لاجئ من الخارج إلى سوريا.و جاء في بيان المركز:

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