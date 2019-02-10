تعرف على وجهة نيمار المقبلة

2019/02/10 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… كشفت تقارير صحفية، الاحد، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، يفكر في خوض تجربة احترافية جديدة، بعيداً عن العودة إلى الدوري الإسباني.وقال موقع “le10sport” الفرنسي الإلكتروني في تقرير أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إنه “في حالة مغادرة نيمار لسان جيرمان، فإنه قد يسلك طريقاً آخر، بعيداً عن فرنسا […]

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