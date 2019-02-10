أسرار الخليج.. تحقيق تلفزيوني يكشف كواليس العلاقات الإسرائيلية الخليجية

2019/02/10 | 17:05

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بغداد اليوم - متابعة

أولت قناة عبرية الاهتمام الجارف بتحقيق تلفزيوني حول "أسرار" العلاقات الإسرائيلية بدول ...





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