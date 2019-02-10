بالصور ، مؤسسة ايزيدي 24 الاعلامية تزور ضريح الامير “تحسين بك”

2019/02/10 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان وضعت مؤسسة ايزيدي 24 الاعلامية باقة من الزهور على ضريح الامير تحسين بك أمير الديانة الايزيدية في العراق و العالم و قدمت التعازي الى عائلة الامير.حيث زار وفد مكون من احمد شنگالي رئيس المؤسسة و زرادشت داود مدير المونتاج في المؤسسة و طلال مراد مدير قسم الانكليزي في المؤسسة و […]

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