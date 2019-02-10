على طاولة اللجان المشتركة.. ملف تأهيل شارع الرشيد ببغداد يرتفع كأولوية  

2019/02/10 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اتفقت وزارة الثقافة والسياحة والاثار مع امانة بغداد، الأحد، على تشكيل لجان مشتركة للمباشرة في اعادة تأهيل بعض الابنية التراثية في شارع الرشيد وسط بغداد.وقال بيان للوزارة تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (10 شباط 2019) أن “وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني خلال استقباله في مكتبه بالوزارة امينة بغداد ذكرى علوش […]

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