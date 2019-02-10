العامري : لن نسمح بأي تواجد أمريكي بالعراق وسيقرر ذلك في البرلمان

2019/02/10 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… رفض زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، أي تواجد للقوات الأمريكية في العراق، وفيما شدد على عدم السماح بتدنيس ارض البلاد من أي قوة أجنبية, أوضح أن القوات الأميركية أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية.وقال العامري في كلمة في محافظة ديالى وحضرها مراسل وكالة / المعلومة /، :”إننا ننتمي […]

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