نفط الوسط يتغلب على فريق الحسين بصعوبة

2019/02/10 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس: حقق فريق نفط الوسط لكرة القدم، اليوم الاحد، فوزا صعبا على ضيفه فريق الحسين بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الدور 16 من الدوري العراقي الممتاز.وسجل هدف الفوز لفريق نفط الوسط اللاعب علي سعد في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، الذي اقيم على ملعب النجف الدولي.

وفي باقي المباريات، فاز فريق الميناء على ضيفه فريق الحدود بهدفين دون مقابل، حملا توقيع اللاعبين حسام مالك ومحمد جبار شوكان.كما تغلب فريق اربيل على مستضيفه فريق الكرخ بهدف دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها فاز فريق الديوانية على فريق البحري في البصرة.

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