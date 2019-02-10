إختراق الحساب الخاص لرئيس كتلة تحالف المحور الوطني أحمد الجبوري على

2019/02/10 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتعرض حساب الخاص لرئيس كتلة تحالف المحور الوطني، ومحافظ صلاح الدين السابق، النائب أحمد الجبوري (ابو مازن)، على موقع الفيسبوك، إلى القرصنة من قبل مجهول لم تُحدد هويته بعد.وهدد "الهكرز" الذي سمى نفسه ابو جيجو، بأنه سيفتح خاصية الرسائل التي ستصل الى الصفحة.وقال المخترق من خلال منشور له على صفحة النائب احمد الجبوري، "تم تهكير الصفحة وسوف نفتح كل ملفات ذيب البر احمد عبدالله الجبوري ابو مازن".وأضاف، "سوف نفتح خاصية الرسائل، أرسلوا لنا كل ما عندكم يخص ابو مازن..."تانشوف ننشرها بالصفحة وتدللون !!!".

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