2019/02/10 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uRROkcSbNwQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبيدي: الوزارة حددت موقعين في بغداد لإنشاء الملعب المهدى من الرياض) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العبيدي: الوزارة حددت موقعين في بغداد لإنشاء الملعب المهدى من الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).