2019/02/10 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري يستهدف فصائل المعارضة على الطريق الواصل بين مدينتي أعزاز وعفرين

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