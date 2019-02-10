بمزاد اليوم.. مبيعات المركزي العراقي 133 مليون دولار من العملة الأجنبية

2019/02/10 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية بمزاد اليوم الاحد إلى 132.82 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 117.56مليون دولار بمزاد الخميس الماضي، بزيادة

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