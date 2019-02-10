الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

2019/02/10 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الأمن الإيراني عن تمكن قوات هذه الوزارة من تفكيك خلية إرهابية تنتمي الى جماعة داعش الوهابية التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية قبيل

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