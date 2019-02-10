السودان: مظاهرة في أم درمان بالخرطوم للمطالبة بالإفراج عن معتقلات

2019/02/10 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز على مظاهرة مركزية موحدة انطلقت اليوم الأحد باتجاه سجن النساء في أم درمان بالخرطوم، واعتقلت بعض المشاركين في الموكب المطالب بإطلاق سراح معتقلات.

وعبر سودانيون من خلال وسم موكب النساء المعتقلات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن دعمهم وتضامنهم مع المعتقلات في جميع سجون السودان.فيما تقدمت مجموعة من الشخصيات الوطنية بمبادرة، تطالب بحوار وطني ينتهي بتكوين حكومة انتقالية بمهام محددة خلال فترة أربع سنوات.واستمرت التظاهرات، أمس السبت، في مناطق متفرقة من البلاد، إذ خرج المئات في سوق مدينة القضارف أكبر مراكز الإنتاج الزراعي في البلاد.وردد المتظاهرون في الشوارع الرئيسية هتافات تنادي بإسقاط الرئيس عمر البشير، تعاملت معها قوى الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع.كما تواصلت وللأسبوع الثاني، التظاهرات في مدينة خشم القربة بولاية كسلا، إذ خرج مئات الطلاب منددين بمقتل أحد المعلمين داخل المعتقل تحت التعذيب.

انتهى.ص.هـ.ح.

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