القبض على 3 متهمين بسرقة مكتب للصيرفة جنوب كركوك

2019/02/10 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك اعلن مصدر امني، القاء القبض على 3 اشخاص متهمين بسرقة احدى مكاتب الصيرفة جنوب كركوك.

وقال المصدر للنور نيوز، انه “تم ،صباح الیوم، القاء القبض علی ثلاثة اشخاص متهمين بسرقة مكتب ( بهشت ) للصیرفة في منطقة قادسیة 2 جنوبي كركوك، حيث كاهول قد سرقوا مبلغا قدره 10 ملایین دینار عراقي”.





وتابع، ان “المتهمين اعترفوا بسرقة المكتب قبل ثمانیة ایام”.





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