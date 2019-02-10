2019/02/10 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ زار وزير الإعمار والاسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني مدينة الموصل في محافظة نينوى للاطلاع ميدانيا على الواقع الخدمي فيها ومتابعة سير اعمال المشاريع الخدمية التي تنفذها الوزارة في المحافظة.



وذكر ريكاني في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة عقب اجتماع أجراه مع محافظ نينوى نوفل العاكوب، انه سيتم في العام الحالي انجاز إحالة وإعمار جميع الجسور المتضررة من الارهاب في مدينة الموصل، والمباشرة بتنفيذها وانجازها بالسرعة الممكنة ووفق المواصفات الفنية المطلوبة لتكون في خدمة اهالي الموصل.واوضح الوزير "زيارتنا للمحافظة جاءت لغرض متابعة المشاريع الخدمية الخاصة بالوزارة، ومنها مشاريع الماء والمجاري والطرق والجسور، مؤكدا بأنه ستتم المباشرة بجميع المشاريع المتوقفة وسيكون التنسيق والتعاون بين دوائر الوزارة والحكومة المحلية في المحافظة في أعلى مستوياته لإعادة اعمار مدينة الموصل." واكد الوزير اهمية التعاون والتنسيق الدائم بين الحكومة المحليه والوزارة والعمل معا من أجل تذليل كافة المعوقات التي تعيق عملية اعادة الاعمار والعمل بروح الفريق الوطني الواحد الذي من شأنه تحقيق خطوات جادة وحقيقية لأعادة اعمار البنى التحتية كافة وعدم الاعتماد على الجهات الدولية المانحة.



يذكر ان الجولة الميدانية للوزير ريكاني في الموصل تضمنت زيارة المدينة القديمة بالجانب الايمن وموقع العمل في مشروع جسر الحرية الذي تمت احالته مؤخرا لشركة سعد العامة احدى تشكيلات الوزارة، فيما قام بأفتتاح مقري دائرتي المجاري والماء في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريكاني يعلن من الموصل حملة لانجاز الجسور المتضررة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريكاني يعلن من الموصل حملة لانجاز الجسور المتضررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).